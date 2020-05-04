‘Kemane balığı insan sağlığına zararlı değil’

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen, yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını söyledi. Akyol, "Bu balıkların herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir. Bahar aylarında kıyıda gözlemlenebilirler. Ülkemizde özellikle trol ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için artık nadiren rastlanan türlerden olup, koruma altına alınmak durumundadırlar" dedi.