Sınır tanımayan kumarbazlar

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını ülkemizde de kumarbazlar hariç birçok insanın kabusu oldu. Çünkü kumar alışkanlığından vazgeçemeyenler salgın döneminde dahi canlarını hiçe sayıp, gizli gizli kumar oynamaya ve oynatmaya devam etti. Korona virüs salgınının ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağının olduğu günler de dahil olmak üzere ihbarlar doğrultusunda güvenlik güçlerince yapılan kumar baskınlarında bugüne kadar yüzlerce kişiye, milyonlarca lira para cezası kesildi. Baskınların yapıldığı mekanlar kadar, korona virüs salgını döneminde ilginç şekil ve mekanlarda yakalanan kumarbazlar da dikkat çekti.



KAPIDAN ÇIKTILAR, DUVARDAN GİRDİLER

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kahvehaneye daha önce 5 kez kumar oynatıldığı için mühürlenip, cezai işlem uygulandı ancak ne kumar oynatanlar ne de oynayanlar akıllanmadı. Kapısı mühürlenen kahvehaneye duvarı delip yine giren ve kumar oynamaya devam eden kumarbazlara yine baskın yapıldı. Jandarma son baskınında 'tombala' oyunuyla 'kumar oynayan' ve 'oynatan' toplam 51 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ayrıca idari para cezası kesildi.



KAÇARKEN KOLU KIRILDI

Çanakkale'de 1 Mayıs gecesi saat 02.40'da düzenlenen bir kumarhane baskınında Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, iddiaya göre kaçmak isterken kolunu kırdı. Yıldırım, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ben oraya çay içmeye gitmiştim. Kumar oynamıyordum" dedi.



BASKIN HATIRASI!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal edip bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 54 bin 425 lira para cezası verildi. Kumar oynayanlar kameralara sırtlarını dönerken aralarından birinin kameraya gülümsemesi dikkat çekti.



İKİSİ DUŞA KABİNDEN BİRİ DOLAPTAN ÇIKTI

Bursa'da polis ekipleri iki ayrı mekana kumar baskını düzenledi. Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı. Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı.



YATAĞIN İÇİNE GİRDİ

Amasya'da polisin bir odası kumarhane olarak dizayn edilen eve gerçekleştirdiği operasyonda ikamet sahibi ve evdeki 12 kişiye toplamda 55 bin 650 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Şahıslardan biri polisler tarafından yatağa saklanmış halde bulundu.



"KUMAR ALIŞKANLIĞI TEDAVİ EDİLMELİ"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gökhan Aksu, böyle bir dönemde dahi kumar oynamanın şaşırtıcı olduğunun altını çizerek, "Bağımlılık, tedavi edilmesi gereken ruhsal bir bozukluk. Kumar alışkanlığı da bağımlılık boyutunda yer alır. Bu anlamda dönemin şartlarına uygun tedavi olanakları sağlanmalıdır. Kumar oynayan kişiler, tedaviye yönlendirilmeli. Hastanelerde tedavi edilmelidirler. Bu tedavi gerçekleşmezse bu bağımlılık tekrar yeniden ortaya çıkacaktır. Kumar bağımlılığın tamamen ortadan kalkması için mutlaka tedavi edilmelidir. Kumar, sadece bireyin kendisine değil, çevresindeki kişilere de zarar verir. Aile birliğinin korunmasını olumsuz etkiler. Ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuzluklara yol açar. Bu doğrultuda kumar bağımlılığı tedavi edilmeli" dedi.

METİN BURMALI / İHSAN KARATAŞ