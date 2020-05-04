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Haberler Yaşam Uyumayı unuttuk!

Uyumayı unuttuk!

Uyumayı unuttuk!
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Günlük hayattan çalışma düzeni ve sosyal etkileşime kadar birçok konuda yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs salgını, "uyku" şikayetlerini de artırdı. Evde kalınan bu süreçte, geceyi ayakta geçirenlere, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü'den tavsiyeler geldi.

Dr. Öğütçü, "Uyumakta zorlanan kişiler, bir düzen içerisinde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermeli. Geç yatılsa bile, normal saatte kalkmaya dikkat edilmeli. Çok uyumak, iyi dinlenmek anlamına gelmiyor. Eğer uyuyamıyorsanız, yatakta vakit geçirmeyin. Yatak, sadece uyumak içindir" diye konuştu.

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