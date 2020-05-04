Yürekleri sızlatan görüntülerle ilgili Başsavcılıktan açıklama

Ankara'nın Haymana ilçesinde köpeklerini saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Berat Kaya ile eşek ve sıpanın sahibi Sırrı Aydın'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Bu arada Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı da Berat Kaya'nın sıpanın sahibinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berat Kaya ile eşek ve sıpanın sahibi Sırrı Aydın'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Berat Kaya, köpeklerden birini sokakta bulduğunu diğerini ise satın aldığını söyleyerek, köyde hırsızlık olaylarının olması ve hayvancılık yapması nedeniyle köpeklere baktığını söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Videoyu geçen şubat ayında çektiğini kaydeden Kaya, olay günü köpeklerin birden eşek ve sıpaya saldırdığını, köpeklerin saldıracağını düşünmediğini, araya girerek eşek ve sıpayı kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Kaya ayrıca olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Sırrı Aydın ise olaydan bir gün önce sıpanın kurdun saldırısına maruz kaldığını söyleyerek, "Köpekler, açık yarası olması nedeniyle sıpaya saldırdı. Berat Kaya ile birlikte köpekleri ayırmaya çalıştık, şikayetçi değilim" dedi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cummhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu olayda video görüntülerinde saldırıya uğradığı görülen sıpanın sahibi tespit edilerek beyanı alınmış, olay sırasında olay yerinde olduğunu, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını, bu nedenle şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında 'sahipli hayvana zarar verilmesi' eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış, söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsız olup, soruşturma devam etmektedir" denildi.