Zehir taşıyıcılar yakayı ele verdi

Muğla'da Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine ilçe girişinde önlem aldı. Ekipler, araçta yaptığı aramada 265 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan Ü.T, Ü.P. ve M.A. gözaltına alındı.

VOLKAN YILDIZ