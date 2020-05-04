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Haberler Yaşam Zehir taşıyıcılar yakayı ele verdi

taşıyıcılar yakayı ele verdi

Zehir taşıyıcılar yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Muğla'da Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine ilçe girişinde önlem aldı. Ekipler, araçta yaptığı aramada 265 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan Ü.T, Ü.P. ve M.A. gözaltına alındı.

VOLKAN YILDIZ

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