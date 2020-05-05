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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 Mayıs Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika açıklaması! 5 Mayıs Salı ...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile ve dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Mayıs Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 Mayıs Salı hava durumu...

05.05.2020, 09:22

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 5 Mayıs Salı ...

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 Mayıs Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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