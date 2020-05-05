Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 5 Mayıs Salı hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Mayıs Salı hava durumu...
Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 5 Mayıs Salı hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 Mayıs Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.