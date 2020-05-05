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Müzisyenlerden ‘evinde kal’ çağrısı

Müzisyenlerden ‘evinde kal’ çağrısı
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Türkiye'nin farklı illerindeki müzisyenler, 'Evde Kal' çağrısına, aynı şarkıyı seslendirerek paylaştıkları klipleriyle destek verdi. İzmirli sanatçılar Nalan Albayrak ve Jülide Kıratlı'nın hazırladığı 'Evinde Kal Türkiyem' şarkısının videoları, "#EvindeKal #TÜRKİYEM" etiketiyle paylaşıldı. Albayrak, "Şarkı, opera sanatçılarından Ufuk Kasar, piyanist Haldun Özşakar, İzmirli sanatçı Sedat Yüce gibi birçok sanatçı tarafından farklı tarzlarda seslendirdi" diye konuştu.

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