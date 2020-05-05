Türkiye'nin farklı illerindeki müzisyenler, 'Evde Kal' çağrısına, aynı şarkıyı seslendirerek paylaştıkları klipleriyle destek verdi. İzmirli sanatçılar Nalan Albayrak ve Jülide Kıratlı'nın hazırladığı 'Evinde Kal Türkiyem' şarkısının videoları, "#EvindeKal #TÜRKİYEM" etiketiyle paylaşıldı. Albayrak, "Şarkı, opera sanatçılarından Ufuk Kasar, piyanist Haldun Özşakar, İzmirli sanatçı Sedat Yüce gibi birçok sanatçı tarafından farklı tarzlarda seslendirdi" diye konuştu.
Müzisyenlerden ‘evinde kal’ çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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