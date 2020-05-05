İstanbul'da 20 Nisan günü kaybolan otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Taha Yiğit'ten 14 gündür haber alınamıyor. Babası ile dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu. Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Taha için başlatılan arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor.
Otizmli Taha 14 gündür kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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