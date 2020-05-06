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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 6 Mayıs Çarşamba!

canlı izle 6 Mayıs !

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan kararı 'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte derslerini üzerinden görmeye devam edecek. İşte 6 Mayıs EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 6 Mayıs Çarşamba!

06.05.2020, 08:51

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip etmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirlerden biri olan uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 6 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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