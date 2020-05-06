EBA TV canlı izle 6 Mayıs Çarşamba!

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip etmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirlerden biri olan uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 6 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN