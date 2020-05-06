Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip etmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirlerden biri olan uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 6 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası....
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
EBA TV canlı izle 6 Mayıs Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.