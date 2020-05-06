Esra Erol'da canlı izle! 6 Mayıs Çarşamba Esra Erol'da izle...

Esra Erol'da programı ATV ekranlarına yeni bölümleri ile gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programının yeni bölümünde neler yaşanacak? merak ediliyor. Büyük bir ilgi ile takip edilen program sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İşte 6 Mayıs Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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EVLİYKEN EVLENME VAADİYLE DOLANDIRILDI!

Dün Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mustafa Bey, Hülya Hüsniye Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa Bey'in iddiaları üzerine araştırma yapıldı ve Hülya Hüsniye Hanım'ın evli olduğu ortaya çıktı. Türkiye günlerce onları konuştu. Mustafa ve Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı!