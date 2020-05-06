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Gönüllüler kapı kapı dolaşıp yemek dağıttı

Gönüllüler kapı kapı dolaşıp yemek dağıttı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Manisa Temsilciliği Genel Koordinatörü Halil Uysal, vatandaşların kendilerine verdikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, "Her gün 3 çeşit yemek dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi, 60 yaş üstü insanlara, kimsesizlere, yetimlere, muhacir ailelere erzak dağıtımlarımız oluyor. Hayırseverlerimizin verdiği eşyaları ve elbiseleri de ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Faturasını, kirasını ödemeyen ailelere de destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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