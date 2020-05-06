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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 6 Mayıs Perşembe hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika duyurusu! İşte 6 Mayıs Perşembe ...

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve , 'in doğusu, Doğu ve , Sivas, Kayseri ve çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, , Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Mayıs Çarşamba ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika duyurusu! İşte 6 Mayıs Perşembe hava durumu...

06.05.2020, 09:23

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 6 Mayıs Çarşamba ...

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