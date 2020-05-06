Karantina bitti mektuplar kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Manisa'daki Muradiye Yurdu'na yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygularından mektupları kaldı.

Binayı temizleyen işçiler buldukları mektupları yurt yetkililerine teslim ediyor. Manisa'daki yurtlarda bugüne kadar ABD, Etiyopya, Ukrayna ve Katar'dan olmak üzere toplam bin 208 Türk vatandaşı ağırlandı.