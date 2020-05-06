Sevil hemşire umut olacak

Baş ve kas ağrılarının ortaya çıkmasının ardından hemşireye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANDI

Görevli olduğu hastanede 10 gün ilaç tedavisi uygulanan Sevil Hemşire, hastaneden taburcu edildikten sonra oğluyla birlikte karantinada kaldı. Karantina süresinin dolmasının ardından yapılan testinde koronavirüse rastlanılmayan Sevil Hemşire, sağlığına kavuştu. Korona virüsü yenen Sevil Hemşire, hastalık sürecinde neler yaşadığını Yeni Asır'a anlattı.

'EŞİMDEN AYRI KALDIK'

Ağrıları nedeniyle yapılan testlerinde korona virüse rastlandığını belirten Sevil Hemşire, "Sanki ağır spor yapmış gibiydim. Ağrı kesiciler kullandım ama ağrılarım geçmeyince test yaptırdım. Covid-19 testim pozitif çıktı. Hastanede tedavime başlandı. Oğlumun testi de pozitif çıktı, eşimin testi negatifti. Bilgisayar mühendisliği okuyan oğlum hastalığı hafif geçirdi. Bana kinin dediğimiz bir ilaç tedavisi uygulandı. Vücudum tedaviye cevap verdi ve çok şükür iyileştim. Evdeki karantinadan sonra hastalığımı tamamen atlattım. Biraz halsizliğim devam ediyor. Oğlumla tecrit süremiz devam ediyor. Bu sürede eşim bizlerden ayrı kalmak zorunda kaldı" dedi.



'BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Sevil Hemşire sağlık çalışanlarının korona ile savaşta ön saflarda yer aldığını belirterek, "Sağlık çalışanı arkadaşlarım günlerdir evlerinden uzakta. Evlerine gitmek zorunda olarak çalışanlar da var. Gerçekten zor bir süreç. Çocuklarına gitmek zorunda oluyorlar, bu ağır bir yük. 'Bulaştıracağım' korkusu çok kötü bir şey. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Evde kalalım, sevdiklerimiz için. İnsanlar hastalanmasın. Bulaş almayalım ve bulaştırmayalım" ifadelerini kullandı.



OĞLU İLE BİRLİKTE BAĞIŞÇI OLDU

Korana virüs olan diğer hastalara umut olmak istediğini belirten Sevil Hemşire, "Hiç kimse korkmasın. Morallerini yüksek tutsunlar. Sonuçta ölüm Hak'tan gelen bir şey ama elimizden geleni yapacağız. Bu hayat bizim tek gerçeğimiz ve tek değerlimiz. Plazma bağış listeleri oluşturulmuş. O listeye oğlumla ben de girmişim. Gerekli olduğunda ihtiyaç dahilinde devreye gireceğiz" diye konuştu