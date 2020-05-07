AK Parti ve MHP’den kan bağışı kampanyası

AK Parti ve MHP İzmir teşkilatı üyeleri, salgın nedeniyle kan stokları tükenen Türk Kızılay'a destek için kan bağışı kampanyası başlattı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İl Başkanı Veysel Şahin, teşkilat üyeleriyle birlikte Bornova Meydanı'ndaki Kızılay'ın kan bağış merkezine geldi. Burada Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök'ten bilgi alan Sürekli ve Şahin, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, vatandaşlara kan bağışlama çağrısında bulundu.

ŞENOL KANTÜRK