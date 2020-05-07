  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bir annenin feryadı: Ölmeden oğlumu görmek istiyorum

Bir annenin feryadı: Ölmeden oğlumu görmek istiyorum

Bir annenin feryadı: Ölmeden oğlumu görmek istiyorum
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Mersin'de Barin Ailesi, 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya'da cezaevine konulan oğulları Ali Barin'in Türkiye'ye getirilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Yaklaşık 8 yıl önce beyin kanaması geçiren, şeker ve kalp hastası 76 yaşındaki anne Aliye Barin oğlunun Türkiye'ye getirilmesi için gözyaşı döküyor. Oğlunun getirilmesi amacıyla Ankara'ya gitmek için Mersin'e gelen, ancak salgın nedeniyle gidemeyen Anne Barin, "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir annenin feryadı: Ölmeden oğlumu görmek istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA