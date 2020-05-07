Bir annenin feryadı: Ölmeden oğlumu görmek istiyorum

Mersin'de Barin Ailesi, 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya'da cezaevine konulan oğulları Ali Barin'in Türkiye'ye getirilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Yaklaşık 8 yıl önce beyin kanaması geçiren, şeker ve kalp hastası 76 yaşındaki anne Aliye Barin oğlunun Türkiye'ye getirilmesi için gözyaşı döküyor. Oğlunun getirilmesi amacıyla Ankara'ya gitmek için Mersin'e gelen, ancak salgın nedeniyle gidemeyen Anne Barin, "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum" dedi.