‘Çocuklarınızı oyun parkından uzak tutun’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral son günlerde yaşamımızın birinci maddesi olan korona virüsle birlikte hayatta bir çok şeyin değiştiğini belirterek Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Özellikle çocuklara verilecek kısıtlamalı sokağa çıkma izni birlikte ailelerin çocukları oyun parklarına götürmemesini söyleyen Doç. Dr. Meral, "Parktaki oyuncaklarda oynatmak yerine birlikte bir top oynayın. Çimlik alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak koşturup oynayın. Çocukların vücutlarındaki enerjiyi toprağa vermesini sağlayın" dedi.

FATİH ŞENDİL