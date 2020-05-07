EBA TV canlı izle 7 Mayıs Perşembe!

EBA TV ile öğrenciler derslerini eksiksiz bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde eğitim alanında alınan uzaktan eğitim kararı 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 7 Mayıs Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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