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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Mayıs Perşembe hava durumu...

'de bugün hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! 7 Mayıs Perşembe ...

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, , Giresun, Trabzon, , Kars ve çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, , , ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın iç, Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Mayıs Perşembe ...

İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Mayıs Perşembe hava durumu...

07.05.2020, 09:32

Bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? ve ege'de bugün hava nasıl? İşte 7 Mayıs Perşembe ...

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İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 Mayıs Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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