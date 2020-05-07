Kızılay, Aydın’da 4 bin 200 sofraya ulaştı

Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine her gün 4 bin 200 kişilik iftar yemeği sağlıyor. Hayırseverlerden Ramazan ayında gıda yardımı toplayan Kızılay, bu yardımları sıcak yemek olarak iftar sofralarıyla buluşturdu.

İKİ ELİN SESİ VAR

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu himayesinde evlere ulaştırılan yemekler ile ihtiyaç sahiplerinin karnı doydu. Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, "Valiliğin bize verdiği listede dul, yetim, 65 yaş üst evde tek başına yaşayanlar, Aydın'da eğitim gören ve ülkesine dönemeyen yabancı öğrenciler, hastanede acil serviste bekleyen vatandaşlar var, onlara iftar yemeği veriyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var diyerek Aydınlı hayırseverleri iftar yemeği için hayır yarışına bekliyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE