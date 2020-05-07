Bursa'da korona virüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşa-mını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Cevher Toktaş (33), 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



'YASTIĞI BASTIRDIM'

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tok-taş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.

MEZARI AÇILDI

Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi. Karar üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın gözeti-minde mezar açıldı. Kasım Toktaş'ın çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.