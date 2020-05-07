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Toplu iftara 15 bin lira ceza

Toplu iftara 15 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 7.5.2020

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftarlar yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bu yasağa aldırış etmeyen bir firma tarafından toplu iftar programı düzenlendi. Maske takılmayan ve sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği iftar programının fotoğrafları firma sahibi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Tepkilere neden olan toplu iftar etkinliği sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fotoğrafların incelenmesinin ardından polis ekipleri iftarı düzenleyen firma sahibine 3 bin 150 lira, programa katılan 30 kişiye ise 392'şer lira olmak üzere toplamda Maske ve sosyal mesafe kurallarının da ihlal 14 bin 910 TL para cezası kesti.

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