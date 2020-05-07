Travma kovucular!

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği'nin (EMDR) gönüllüleri, korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen insanlarımıza 503 gönüllü terapistle online destek veriyor. EMDR Travma iyileştirme grubunun gönüllü terapistleri doğrudan korona virüs hastaları ile bu alanda hizmet veren sağlık çalışanları, hasta yakınları ve korona virüs ile temas riski yüksek olarak sahada görev yapan diğer çalışanlara ulaşarak yüzlerce kişinin kaygılarının giderilmesinde etken rol oynuyor.

BUGÜNE DEK 30 BİN KİŞİ

EMDR Travma Grubu ilk olarak 1999 yılında meydana gelen ve binlerce insanımızın kaybıyla sonuçlanan 17 Ağustos depreminin ardından ortaya çıktı. 1999 yılından bu yana Türkiye'de yaşanmış terör olayları, Elazığ, Van ve Simav depremleri gibi travmatik tüm olaylarda gönüllü ordusuyla faaliyet gösterdi, mağdur olan 30 bin kişiye psikolojik destek sundu.

'BİZ DESTEĞE HAZIRIZ'

Psikolog, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşireleriyle ücretsiz hizmet veren bu gönüllü ordusu, pandemi sürecinde de etkin şekilde çalışıyor. 503 kişiden oluşan ve sayısı her geçen gün artan gönüllü ordularının işlerini güçlerini bir kenara bırakarak sadece bu işle ilgilendiğini söyleyen EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Şenel Karaman, "Pandemi sürecinde hedef olarak direkt teması olan insanları seçtik. Bize başvuran danışanların yüzde 53'ü sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bu süreçte çok özverili ve başarılı çalışmalar yürütüyor ve yorgunlar. Onların büyük desteğe ihtiyacı var ve biz bunu vermeye hazırız. Bize tedavi görenler başvurabildiği gibi yakınları da başvurabiliyor. Sadece yetişkinler değil çocuklar da başvurabiliyor. Gönüllü grubumuz bu işi gerçekten mutlulukla yapıyor" dedi.

DSÖ DE ÖNERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün travma sonrası uygulamayı önerdiği iki modelden birini kullandıklarını söyleyen Şenel Karaman, "Korona virüs sürecinde online psikolojik destek sistemini dünyada en erken başlatan gruplardan biriyiz. Bizim farkımız, hastaya direkt müdahalede bulunuyor olmamız. Her ülkede travma sonrası psikolojik destek veren gruplar var ve hepsinin uygulama modelleri birbirinden farklı. Dünyada bu işi bu biçimde yapan ilk grup biziz" dedi.

EMDR Travma Grubu, bugüne kadar 17 Ağustos, Elazığ, Van ve Simav depremleri ile terör saldırıları dahil olmak üzere birçok olayda mağdur olan 30 bin kişiye psikolojik destek sundu.



SEANSLARLA GEÇEN SAYISIZ GÜNLER

Çalışmalarında şu ana kadar çok başarılı gittiklerini söyleyen Karaman, "Tedaviyi yarım bırakan kişi sayısı dünya ortalamasındakinden daha az. Bu da bizim modelimizin başarı oranını gösteriyor. Desteklerin en verimli şekilde devam etmesi için tüm önlemler alınıyor. Her danışanla 5 seans yapıyoruz. Her seansın 50 dakika ile 1.5 saat aralığında sürdüğünü düşünürsek, binlerce saatimiz, toplantılar ve seanslarla geçiyor" dedi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER