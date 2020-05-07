Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır Gazetesi Magazin Muhabiri Ercan Akgün'ün babası Ahmet Akgün (68) vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeni ile bir haftadır hastanede tedavi gören Akgün'ün ani ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü. Olay dün saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk babası olan ve bir haftadır İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Akgün, kalp rahatsızlığı nedeni ile yaşamını yitirdi. Yeni Asır Gazetesi Muhabiri Ercan Akgün'ün babası olan Ahmet Akgün'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Akgün'ün cenazesi salgın tedbirleri kapsamında Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

METİN BURMALI