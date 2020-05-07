  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır’ın acı günü
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Yeni Asır Gazetesi Magazin Muhabiri Ercan Akgün'ün babası Ahmet Akgün (68) vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeni ile bir haftadır hastanede tedavi gören Akgün'ün ani ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü. Olay dün saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk babası olan ve bir haftadır İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Akgün, kalp rahatsızlığı nedeni ile yaşamını yitirdi. Yeni Asır Gazetesi Muhabiri Ercan Akgün'ün babası olan Ahmet Akgün'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Akgün'ün cenazesi salgın tedbirleri kapsamında Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Asır’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA