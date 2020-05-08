Bu ‘Alem’de neden varız, bu şarkıda

Geçtiğimiz aylarda 3 şarkılık bir maxi single yayınlayan ve adını duyuran Mutlu Arı yeni teklisi 'Alem'i müzikseverlerle buluşturdu. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan 'Alem'in sözü, müziği ve aranjesi Mutlu Arı'ya ait. Tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bütün insanlığı daha derin düşünmeye teşvik ettiği bu günlerde şarkısını yazan Mutlu Arı, 'Alem'de içine, özüne dönerek, sorgulamalar yaşıyor. "Niye geldik? Niye gidiyoruz?, Bu 'Alem'de neden varız?" gibi sorular soran Arı, müziğiyle cevabı bulduğuna inanıyor.