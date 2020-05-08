Daha güvenli diye Türkiye’de kaldım

Turist olarak geldiği Türkiye'de yaşamaya karar veren ardından yaşamını bir Türk ile birleştiren dil eğitmeni Peng Yuan Duru, Kovid-19 günlerini Narlıdere ilçesindeki evinde izole şekilde geçiriyor. Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine Çince öğretmeye devam eden Yuan Duru, aynı zamanda Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini de en ince ayrıntısına kadar takip ediyor. Ailesiyle internet üzerinden görüntülü görüşen Çinli eğitmen, onlara Türkiye'nin Kovid-19 ile yaptığı başarılı mücadeleyi anlatıyor.

'DÖNMEK İSTEMEDİM'

Peng Yuan Duru, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü, İzmir'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kovid-19'un çıktığı ilk yer olan Wuhan kentinin, ailesinin yaşadığı Luoyang şehrine 600 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yuan Duru, "Ailem bu salgının ne kadar ciddi olduğunu bana aylar öncesinden anlattı. Hatta abim Çin'e dönmem için bilet bakmamı istedi. Ama ben Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek ülkeme dönmek istemedim" diye konuştu.



ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Yuan Duru, Türkiye'nin Avrupa'nın birçok ülkesine göre Kovid-19 salgını karşısında önemli önlemler aldığını, bu sayede hastalık daha Türkiye'de görülmeden önce mücadelenin başladığını ifade etti.