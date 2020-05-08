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Haberler Yaşam Devrilen traktörün altında can verdi

Devrilen traktörün altında can verdi

Devrilen traktörün altında can verdi
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada traktör şarampole devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza dün Milas'ın Avşar köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek için evden çıkan Hakan Belen'in (45) kullandığı traktör virajı alamayarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Belen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

VOLKAN YILDIZ

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