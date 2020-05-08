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Haberler Yaşam ESBAŞ her gün 3 bin hayvanı besliyor

her gün 3 bin hayvanı besliyor

ESBAŞ her gün 3 bin hayvanı besliyor
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Almanya'da, salgın nedeniyle yem sorunu baş gösteren bazı doğal yaşam parklarındaki hayvanların öldürülmesinin gündeme geldiği bu günlerde, ESBAŞ Gıda İşletmeleri yemek üretim fabrikasında kalan yemekleri barınaklara göndererek İzmir'de her gün 3 bin hayvanı besliyor. ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, sokak hayvanlarına karşı herkesin sorumluluk duyması gerektiğini söyledi.

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