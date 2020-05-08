ESBAŞ her gün 3 bin hayvanı besliyor

Almanya'da, salgın nedeniyle yem sorunu baş gösteren bazı doğal yaşam parklarındaki hayvanların öldürülmesinin gündeme geldiği bu günlerde, ESBAŞ Gıda İşletmeleri yemek üretim fabrikasında kalan yemekleri barınaklara göndererek İzmir'de her gün 3 bin hayvanı besliyor. ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, sokak hayvanlarına karşı herkesin sorumluluk duyması gerektiğini söyledi.