Gonca’nın ilk single’ı sevenleriyle buluşuyor

Başarılı oyuncu Gonca Vusla-teri'nin ilk single'ı, söz ve müzi-ği Sezen Aksu'ya ait "Hep bi' şey eksik" bugün müzik severlerle buluşuyor. Oyunculuktan sonra şar-kıcılıkta da rüştünü ispat eden Vus-lateri, Redd Grubu'nun kurucusu ve solisti Doğan Duru'nun düzenlen-mesini yaptığı "Hep bi' şey eksik" şarkısı ile yeni bir hikaye anlatıyor. Gonca, 2017'de "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları"nda Tuna Kiremitçi ile 'Sana Dair' şarkısında düet yap-mış, müzik otoritelerinden güzel yorumlar almıştı. Bu şarkısın-da Vuslateri'ne gitarlarda Doğan Duru ve Levent Özer, bas gitar-da Okan Kaya, davulda Berke Özgümüş, kemanda Özge Metin eşlik ediyor.