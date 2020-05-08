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Haberler Yaşam Gonca’nın ilk single’ı sevenleriyle buluşuyor

Gonca’nın ilk single’ı sevenleriyle buluşuyor

Gonca’nın ilk single’ı sevenleriyle buluşuyor
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Başarılı oyuncu Gonca Vusla-teri'nin ilk single'ı, söz ve müzi-ği Sezen Aksu'ya ait "Hep bi' şey eksik" bugün müzik severlerle buluşuyor. Oyunculuktan sonra şar-kıcılıkta da rüştünü ispat eden Vus-lateri, Redd Grubu'nun kurucusu ve solisti Doğan Duru'nun düzenlen-mesini yaptığı "Hep bi' şey eksik" şarkısı ile yeni bir hikaye anlatıyor. Gonca, 2017'de "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları"nda Tuna Kiremitçi ile 'Sana Dair' şarkısında düet yap-mış, müzik otoritelerinden güzel yorumlar almıştı. Bu şarkısın-da Vuslateri'ne gitarlarda Doğan Duru ve Levent Özer, bas gitar-da Okan Kaya, davulda Berke Özgümüş, kemanda Özge Metin eşlik ediyor.

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