Sokak hayvanları onlara emanet

İzmir'in Buca ilçesinde hayvanseverler, korona virüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı. Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan gönüllüler, kendi elleriyle hazırladıkları, haftada yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırıyor.