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Haberler Yaşam Tan Sağtürk koruma talep etti

koruma talep etti

Tan Sağtürk koruma talep etti
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü baletler arasında yer alan ve birçok ilde okulları bulunan Tan Sağtürk, çocuklarını ölümle tehdit eden sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süredir sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini dile getiren Sağtürk, bu kullanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve ailesi hakkında koruma kararı verilmesi amacıyla talepte bulundu.

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