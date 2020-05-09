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Haberler Yaşam 15 aile çocuk yüzünden birbirine girdi

15 aile çocuk yüzünden birbirine girdi

15 aile çocuk yüzünden birbirine girdi
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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