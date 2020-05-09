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Haberler Yaşam 37 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

37 milyon 190 bin makaron ele geçirildi

37 milyon 190 bin makaron ele geçirildi
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde tescil edilen bir beyanname, bakanlığın bilgi sisteminde riskli olarak değerlendirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği ve "krepe edilmiş kağıt cinsi eşya" içerdiği beyan edilen 4 konteynerde yapılan aramada toplam 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı tespit edildi. "Makaron" olarak da tabir edilen sigara kağıtlarının piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonun, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarda makaron yakalaması olduğu bildirildi.

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