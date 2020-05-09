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Haberler Yaşam Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Bugün 'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Mayıs Cumartesi ...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , Doğu ve ile K. Maraş, , çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi ...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Mayıs Cumartesi hava durumu...

09.05.2020, 09:07

'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor. Meteoroloji bugünün raporunu paylaştı. Rapora göre, Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İşte bugünün hava durumu...

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