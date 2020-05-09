Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İşte bugünün hava durumu...