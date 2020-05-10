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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Mayıs Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Mayıs Pazar hava durumu...