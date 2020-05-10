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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Mayıs Pazar hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! İşte Pazar ...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile , Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazar ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Mayıs Pazar hava durumu...

10.05.2020, 09:18

'de bugün yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Peki bugün yağış beklenen iller hangileri? İşte Pazar ....

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