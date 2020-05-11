Annesi, Güleda’nın mezarına çiçek bıraktı

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) öldürdüğü üniversiteli Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), Anneler Günü'nde kızının mezarına çiçek bıraktı. Acılı anne, "Onsuz ilk anneler günü çok acı" dedi. Isparta'da 18 Kasım 2019'da Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Pehlivan tarafından öldürülmüş, Cankel, Muğla Menteşe'de toprağa verilmişti.
ADEM ÜLKER
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