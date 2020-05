Aşk acısına nehrin sularında son verdi

Samsun'da sevgilisinden ayrılan genç, "Hakkını helal et yavrum, bu acıyla yaşayamıyorum" dedikten sonra nehre atlayarak canına kıydı. Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı ve görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Videoyu izleyen arkadaşlarının yanına koştuğu İlyas C. aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı.

ÖNCE KAMERAYA ÇEKTİ

Önceki gün 18.30'da Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana gelen olayda, aşk acısı çeken İlyas C, cep telefonuyla "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Bu acıyla yaşayamıyorum. Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldıktan sonra nehre atladı. Çektiği kaydı yolladığı arkadaşlarının olay yerine koştukları sırada sularda kaybolan İlyas C'nin cesedi, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Genç adamın yakınları sinir krizi geçirdi.