İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarpan araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu kurtardı. Kaza dün 07.30'da TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde yaşandı. Ankara istikametine giden Sinan Uzun (35) yönetimindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı. Yarım saatte araçtan çıkarılan sürücünün durumu ağır.
Bariyere çarpan otomobilde sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.