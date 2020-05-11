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Haberler Yaşam Bariyere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyere çarpan otomobilde sıkıştı

Bariyere çarpan otomobilde sıkıştı
Giriş Tarihi: 11.5.2020

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarpan araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu kurtardı. Kaza dün 07.30'da TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde yaşandı. Ankara istikametine giden Sinan Uzun (35) yönetimindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı. Yarım saatte araçtan çıkarılan sürücünün durumu ağır.

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