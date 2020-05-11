  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 11 Mayıs Pazartesi!

TV canlı izle Pazartesi!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'a kadar uzatıldı. Okulların ne zaan açılacağı hala netlik kazanmazken öğrenciler derslerini TV üzerinden görmeye devam ediyor. İşte Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 11 Mayıs Pazartesi!

11.05.2020, 09:10

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda okullar eğitimine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen okulların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. EBA TV üzerinden eğitimler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 11 Mayıs Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EBA TV canlı izle 11 Mayıs Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA