EBA TV canlı izle 11 Mayıs Pazartesi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda okullar eğitimine uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen okulların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. EBA TV üzerinden eğitimler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte 11 Mayıs Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN