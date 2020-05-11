Limonata doğal ve sağlıklı. Üstelik oldukça da pratik. Yaz aylarının işe vazgeçilmezi. Evde olduğumuz şu günlerde, iftardan sonra ya da iftarda soğuk bir limonata fena olmaz. Peki, limonata nasıl yapılır? Evde limonata nasıl yapılır? İşte limonata tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

3/4 bardak şeker

1 bardak su

1 bardak limon suyu

3-4 bardak soğuk su

buz

Hazırlanışı

Klasik limonata tarifinde şeker ve su pişirilerek bir şurup elde edilir. Isınan şeker, suyun içerisinde erir ve böylece limonatanız pürüzsüz olur. Bir bardak suyu ve şekeri bir tencereye alın. Bir taşım kaynatın. Limon suyunu ve şekerli suyu bir sürahide birbirine ekleyin. Yavaş yavaş, damak zevkinize göre üç-dört bardak soğuk su ekleyin. Servis etmeden önce, yaklaşık bir saat buzdolabında soğutun. Buz ekleyerek servis edin. Bu tarif, en klasik limonata tarifidir. Eğer hazırladıktan sonra, şeker oranı fazla gelirse, limon suyu ekleyerek tadını dengeleyebilirsiniz. Bu limonata tarifini portakal, misket limonu ya da greyfurt kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Değişik turunçgil sularını karıştırarak kullanabilirsiniz.