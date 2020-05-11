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Haberler Yaşam Motosiklet sürücüsü vidanjör altında kaldı

Motosiklet sürücüsü vidanjör altında kaldı

Motosiklet sürücüsü vidanjör altında kaldı
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Yozgat'ta motosikletiyle kaldırıma çarparak savrulan Aytekin Düz (49), belediyeye ait vidanjörün altında hayatını kaybetti. Kaza, Eskipazar mahallesinde meydana geldi. Düz yönetimindeki plakasız motosiklet yan tarafındaki sepetin kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Düz, arkadan gelen O.G. yönetimindeki Yozgat Belediyesine ait 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Altekin Düz'ün öldüğünü belirledi.

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