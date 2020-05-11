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Haberler Yaşam Ölüdeniz’de sezon hazırlığı başladı

Ölüdeniz’de sezon hazırlığı başladı

Ölüdeniz’de sezon hazırlığı başladı
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle turizmdeki belirsizlik devam ederken Ölüdeniz Plajı'nda taş temizleme çalışmaları başlatıldı. Ölüdeniz ve çevresinde Muski'nin içme suyu getirme çalışmaları sürerken yöredeki bazı otellerde hazırlıklar başladı. Ölüdeniz Belceğiz Plajı'nda işletmeciler yavaş yavaş kumsaldaki taşları temizlemeye de başladı. Tırmıklarla taşlar toplanıp traktöre yüklenirken öte yandan Muski de alt yapı çalışmalarını sürdürdü. Yöredeki paraşütçüler sezon öncesi hazırlıklara başlarken bireysel uçuşlar gerçekleştirdi. Nergiz Özdemir, "Ölüdeniz pandeminin ardından kendine gelip muhteşem güzelliğini ortaya çıkardı. Bugünleri en kısa sürede atlatmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CANKUŞ

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