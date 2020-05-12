Bağ evinde korkunç cinayet

Bursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü. Akyıl'ın cesedinin köpekler tarafından parçalandığı tespit edilirken, İ.B. ise tutuklandı. 16 yaşındaki İ.B'nin jandarmada verdiği ifadede, "Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendim" dediği öğrenildi.