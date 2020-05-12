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Haberler Yaşam Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

uygulamasından kodu nasıl alınır?

tarafından geliştirilen uygulaması ile hem bulunduğunu bölge hem de diğer bölgelerdeki riskli alanları görebilmeniz mümkün. Uygulama ile ayrıca artık için kod almak da mümkün. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

12.05.2020, 11:26

Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu almak mümkün. Hayat Eve Sığar uygulaması, son güncelleme ile birlikte maske kodu ekranı ile kullanıcılara ücretsiz maske kodu alma imkanı sunuyor. Buna göre maske kodu gelen kullanıcılar, Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla kodlarıyla birlikte eczanelere gelerek maskelerini temin edebilecekler. Peki, Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN MASKE KODU NASIL ALINIR?

Yeni güncelleme ile Sağlık Bakanlığ'ının "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden maske talebi alınmaya başlandı. Android ve App Store platformlarından uygulamayı indirdikten sonra kolayca maske talebinizi ulaştırabilirsiniz. İndirme ekranına sonraki sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

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