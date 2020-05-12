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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 12 Mayıs Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika açıklaması! İşte Salı ...

? 'de ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin duyurusunu paylaştı. Tahminlere göre ülkemizde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtiliyor. Peki bugün İzmir, , 'da hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 12 Mayıs Salı hava durumu...

12.05.2020, 09:56

Sıcaklıklar artıyor mu? Yağışlar devam edecek mi? 'de ve Ege'de hava nasıl olacak? merak ediliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte Salı raporu...

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