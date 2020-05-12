Sıcaklıklar artıyor mu? Yağışlar devam edecek mi? İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 12 Mayıs Salı hava durumu raporu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İşte 12 Mayıs Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.