İzmir’e gelmeden yakalandılar!

Adana'da, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen iş yerinde 1.5 ton sağlıksız sakatat ele geçirildi. Hijyen kurallarına ve çalışma yönetmeliğine uymadığını tespit edilen iş yeri ise mühürlendi. İmha edilen sakatatların, korona virüse "iyi geldiği" iddiasıyla rağbet gören kelle ve paça çorbası yapılarak vatandaşa satılması için İstanbul ve İzmir'e gönderilmek üzereyken ele geçirildiği bildirildi.