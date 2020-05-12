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Sıcaklar kavuracak

Sıcaklar kavuracak
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti.

HAFTA SONU 35 DERECE
Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'deki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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