Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

Adana'da Gizem A. tartıştığı eşi Cengiz A'yı tabancayla yaraladı. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Cengiz A. ve eşi Gizem A Anneler Günü'nü kutlamama nedeniyle tartışmaya başladı. Cengiz A. tabancayla eşini tehdit etti. Daha sonra Cengiz A'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan Gizem A. eşine bir el ateş etti. Cengiz A, göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, Gizem A. ise olayda kullandığı tabancayla dışarıya çıkıp yardım istedi. Cengiz A. hastaneye kaldırılırken Gizem A. gözaltına alındı.