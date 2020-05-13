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Berberin testi pozitif çıktı belde karantinada

Berberin testi pozitif çıktı belde karantinada
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Burdur Valiliği'nce, il genelindeki tüm berberlere Kovid-19 testi yapıldı. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı. Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastalığın yayılmasını önlemek için belde karantinaya alındı.

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