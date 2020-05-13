  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı

Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı

Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Bayburt'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla 'evde kal' yazıp, korona virüse karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti. Her yıl 2 metre uzunluğunda pide yaptığını anlatan Sebahattin Kurtoğlu, bu pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi. Kurtoğlu, "Bu sene yapmış olduğumuz 2 metre 45 santim uzunluğundaki pideyle kendi rekorumuzu kırdık. Virüs nedeniyle pidenin üzerine de 'evde kal' yazdık. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA