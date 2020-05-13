Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı

Bayburt'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla 'evde kal' yazıp, korona virüse karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti. Her yıl 2 metre uzunluğunda pide yaptığını anlatan Sebahattin Kurtoğlu, bu pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi. Kurtoğlu, "Bu sene yapmış olduğumuz 2 metre 45 santim uzunluğundaki pideyle kendi rekorumuzu kırdık. Virüs nedeniyle pidenin üzerine de 'evde kal' yazdık. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.