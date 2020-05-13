Bayburt'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla 'evde kal' yazıp, korona virüse karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti. Her yıl 2 metre uzunluğunda pide yaptığını anlatan Sebahattin Kurtoğlu, bu pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi. Kurtoğlu, "Bu sene yapmış olduğumuz 2 metre 45 santim uzunluğundaki pideyle kendi rekorumuzu kırdık. Virüs nedeniyle pidenin üzerine de 'evde kal' yazdık. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.
Dev pideyle ‘evde kal’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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